Путин оценил отношения с США «на троечку»

Президент России Владимир Путин оценил нынешние отношения России и США «на троечку» по пятибалльной шкале. Но по словам главы государства, мы хорошо сотрудничаем, например, в плане противодействия терроризму.

«Да, между двойкой и тройкой. Ближе к тройке все-таки. Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом», — напомнил Путин в ходе телеинтервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства вспомнил, как ФБР США передало российским коллегам сведения о террористической ячейке в Петербурге. В результате ФСБ России приняло соответствующие меры, террористов обезвредили.

А вот в плане экономики у России и США отношения сложные. Вашингтон постоянно вводит антиросийские санкции, предлоги для этого каждый раз разные. Объясняются санкции просто: Америке не выгодно, чтобы между Россией и Европой возникли устойчивые экономические связи.

«Постоянно вводятся санкции в отношении России. Тоже вопрос. Вот „Северный поток — 2“, ввели санкции. Ну, США всегда были против развития наших отношений экономических с Европой», — добавил Путин.

По словам главы государства, последние антироссийские санкции были оправданы тем, что Москва отказывалась от транзита газа через территорию Украины. Хотя, как заметил президент, предлог странный.

Сейчас же, когда уже подписан договор с Украиной о транзите, казалось бы, и формального повода для продления санкций не осталось. Но США пытается обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа, и поэтому санкционная политика Вашингтона продолжается.