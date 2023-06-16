Мир 16 июня 2023, 07:43 «Держи чемоданы наготове». Зеленского раскритиковали в Twitter после заявления о передаче активов РФ Украине Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за заявление о передаче активов РФ Украине Flickr

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Пользователи Twitter раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу законопроекта США о праве на передачу замороженных российских активов его стране. Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за «сильную поддержку» и оценил этот «важный международный шаг». Однако в Сети эти действия сочли воровством и предупредили украинского лидера, что такая инициатива плохо закончится.

«Наслаждайся, но держи чемоданы наготове», — предупредил один из комментаторов. добавив, что проект «полностью нелегален».

«Это воровство», — констатировал другой.

Третий отметил, что подобные инициативыСША «позорны» и только усугубят конфликт на Украине, а Зеленский, очевидно, не понимает этого, продвигая свою «жесткую риторику».

Законопроект, позволяющий американскому президенту Джо Байдену конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, ранее представили в Сенате. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу воровством.