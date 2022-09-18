Заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу поддержали в Турции | 360°

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Заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу поддержали в Турции

Читатели Haber7 одобрили заявление Путина о прекращении поставок нефти Западу

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Позицию президента России Владимира Путина о поставках газа и нефти в страны Запада поддержали читатели турецкого издания Haber7. Российский лидер допустил подобное в случае введения потолка цен на энергоресурсы.

Под публикацией от 13 сентября, которую посвятили «пугающему» заявлению Путина на Восточном экономическом форуме, пользователи оставили массу комментариев. Аудитория сочла главу России великолепным.

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«Путин, я аплодирую тебе», — написали в Сети.

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Среди читателей нашлись и те, кто пожелал Западу «замерзнуть, чтобы опомниться».

Владимир Путин 7 сентября предупредил, что при введении ограничений цен на российские энергоносители Запад может столкнуться с полной остановкой поставок газа и нефти из РФ. Президент России подчеркнул, что Евросоюз находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия.

Читатели французской газеты Le Figaro отмечали, что возможное строительство газопровода «Сила Сибири — 2» станет для Евросоюза серьезным экономическим поражением в соперничестве с Китаем.

Газ

Владимир Путин

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