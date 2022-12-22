Мир 22 декабря 2022, 07:47 Читатели Twitter назвали главу Еврокомиссии показушницей Пользователи Twitter высмеяли главу ЕК фон дер Ляйен из-за поддержки Украины Unsplash

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Поведение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен при поддержке Украины является лицемерным, потому что политик отодвинула внутренние проблемы содружества на второй план. Об этом написали пользователи Twitter в комментариях к публикации фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК опубликовала пост в поддержку Украины, приложив видео, на котором в здании Европейской комиссии отключили свет в знак солидарности.

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Пользователи Twitter удивились такому решению и обвинили политика в лицемерии.

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«Настоящий боевой конфликта превратился в одну сплошную PR-акцию. Урсула, ты самая большая показушница, которую я только видел. Может быть, пора сделать хоть что-то, что на самом деле повлияет на мирное решение ситуации?», — задался вопросом читатель.

Другой пользователь напомнил, что поддержкой Украины фон дер Ляйен старается прикрыть проблемы в Евросоюзе.

«А теперь, пожалуйста, выключите коррупцию в Евросоюзе, это точно должно помочь», — добавил он.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что в 2023 году Евросоюз отправит Украине 18 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.