22 декабря 2022, 07:47
Читатели Twitter назвали главу Еврокомиссии показушницей
Пользователи Twitter высмеяли главу ЕК фон дер Ляйен из-за поддержки Украины
Поведение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен при поддержке Украины является лицемерным, потому что политик отодвинула внутренние проблемы содружества на второй план. Об этом написали пользователи Twitter в комментариях к публикации фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК опубликовала пост в поддержку Украины, приложив видео, на котором в здании Европейской комиссии отключили свет в знак солидарности.
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Пользователи Twitter удивились такому решению и обвинили политика в лицемерии.
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«Настоящий боевой конфликта превратился в одну сплошную PR-акцию. Урсула, ты самая большая показушница, которую я только видел. Может быть, пора сделать хоть что-то, что на самом деле повлияет на мирное решение ситуации?», — задался вопросом читатель.
Другой пользователь напомнил, что поддержкой Украины фон дер Ляйен старается прикрыть проблемы в Евросоюзе.
«А теперь, пожалуйста, выключите коррупцию в Евросоюзе, это точно должно помочь», — добавил он.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что в 2023 году Евросоюз отправит Украине 18 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.
Евросоюз
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