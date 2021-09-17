Читатели Fox News высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам с Австралией

Читатели сайта телеканала Fox News высказались об отказе Австралии покупать подводные неатомные подлодки у Франции. Американцы высмеяли французов, которые остались без контракта.

Часть комментаторов высказала мнение о том, что обвинения в адрес США из-за сложившейся ситуации беспочвенны, а Франция сама иногда руководствуется двойными стандартами.

«Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», — заявил пользователь с ником db3.

Другой пошутил, сказав, что Австралии не нужны подлодки, которые тут же бы сдались при виде врага. Третий сказал, что австралийцы хотят, чтобы их подводные лодки могли не только опускаться под воду, но и всплывать обратно.

«Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», — высказался пользователь с ником 2daysreality.

Читатели заметили, что решение об отказе от французских подлодок приняла именно Австралия, а не Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что Австралия разрывает контракт с французской Naval Group, в рамках которого шло сотрудничество по разработке и строительству подводных лодок. Австралийские власти также заявили о создании с США и Великобританией военного альянса AUKUS. В рамках этого союза Австралия впервые получит возможность строить атомные подводные лодки.