Читатели Daily Mail обругали Мадонну за фото в откровенном наряде

Певица Мадонна запостила в Instagram фото в мини-платье, сетчатых колготках и туфлях на шпильках. Подписчикам снимок очень понравился, а вот читатели газеты Daily Mail пришли в бешенство. Они назвали звезду мировой поп-музыки старухой, а ее наряд — грязным и вульгарным.

«Глупая женщина должна вести себя согласно возрасту. В 63 года можно заниматься сексом и вызывающе одеваться, но выкладывать фотографии в Сеть… Нееет», — написал Mr.Blank.

Mike заявил, что даже паук выглядит сексуальнее, чем Мадонна. Один из пользователей обозвал певицу старухой и добавил, что ее время прошло еще 30 лет назад. Агрессивные читатели Daily Mail призвали Мадонну не позориться и срочно убрать эти фотографии.

Это не первые нападки на Мадонну из-за откровенных снимков. В конце марта некоторые пользователи Instagram накинулись на певицу в комментариях под фото в черном нижнем белье, чулках и головном уборе с цепью. Они так же, как и оценщики свежей фотосессии, обвинили звезду в несоответствующем возрасту поведении.