Поклонники пристыдили Мадонну за откровенное фото в нижнем белье

Поклонники пристыдили американскую певицу Мадонну за откровенную фотографию в нижнем белье, которую она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, написало ИА Nation News.

62-летняя артистка предстала на снимке в черном нижнем белье, чулках и головном уборе с цепью. Селфи набрало порядка 800 тысяч лайков. Под фото появилось большое число комплиментов насчет того, что Мадонна находится в хорошей форме.

Есть и те, кто не одобрил откровенный внешний вид певицы, указывая на ее зрелый возраст. Некоторые даже назвали женщину «старой бабулей». Звезда никак не стала отвечать на комментарии пользователей Сети.