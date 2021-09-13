Евросоюз начнет получат газ по выгодным ценам от надежного поставщика. Такие прогнозы сделали после появления новостей о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток — 2» читатели британской газеты Daily Express.

В комментариях они отметили, что если бы не газопровод, то Евросоюз мог покупать американский газ по завышенным ценам.

«За Меркель не стоит беспокоиться, потому что Россия имеет хорошую репутацию надежного поставщика газа, а немецкая промышленность избегает использования американского газа в три раза дороже», — написал один из пользователей.

Второй отметил, что рыночные цены на газ постоянно меняются, но у США они всегда выше, чем в среднем среди других поставщиков. При этом если Евросоюз вздумал бы жаловаться, то Вашингтон пригрозил бы ему санкциями.

Еще одной положительной стороной «Северного потока — 2» комментаторы назвали избавление от Украины, как от посредника. Один из читателей напомнил, что из-за неуплаты Киева за российский газ без поставок топлива осталась Европа.

При этом участники дискуссии отметили, что Россия никогда никого не шантажировала поставками российского газа. «Северный поток — 2» Москва построила в сотрудничестве с европейскими фирмами и за свои средства.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые идут из России в Германию. Годовой объем поставок составляет 55 миллиардов кубометров в год. На минувшей неделе завершилась укладка последней трубы. Председатель «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что первые поставки топлива начнутся до конца года.