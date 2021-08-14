Землетрясение на Гаити унесло жизни 29 человек. Видео

При этом Геологическая служба США сообщает, что жертвами может оказаться гораздо больше — до нескольких тысяч человек. Как сообщил канал ABCNews, власти обеспокоены возможностью быстрого распространения коронавируса, так как перемещенные лица будут вынуждены жить в стесненных условиях.

Министр по гражданской защите Гаити Джерри Чендлер заявил, что в пострадавший район отправлены команды для поисково-спасательных операций. Землетрясение произошло в пяти милях (8 километров) к северу от города Пти-Тру-де-Нилл. Это в 90 милях (144 километра) от столицы Порт-о-Пренс.

Землетрясение произошло всего за несколько дней до того, как тропический шторм Грейс достигнет Гаити. Ожидается, что это произойдет поздно вечером 16 августа.

Премьер-министр Ариэль Генри объявил на месяц режим чрезвычайного положения по всей стране. До официальной оценки понесенных потерь он не собирается просить международной помощи. Агентство международного развития США заявило, что эксперты организации по стихийным бедствиям, уже находящиеся на Гаити, оценивают ущерб и гуманитарные потребности. Столица и аэропорт не пострадали.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен проинформировали президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис о случившемся.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла было зафиксировано на Гаити в 12:29 по местному времени (в 15:29 по московскому). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.