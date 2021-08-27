Число жертв взрывов в Кабуле превысило 100 человек

Число погибших в результате серии взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек, среди них 13 американских военных. Об этом со ссылкой на афганский Минздрав сообщила The Wall Street Journal.

Террористическая атака на кабульский аэропорт унесла жизни как минимум 90 афганцев. Всего пострадали более 150 человек.

Два взрыва прогремели в районе воздушной гавани в четверг. Первый произошел около ворот Abbey, его устроил террорист-смертник. Второй взрыв произошел вблизи отеля Baron, где подорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В СМИ сообщали, что ответственность за взрывы взяла на себя группировка, аффилированная с «Исламским государством»*. Еще несколько взрывов раздались в Кабуле позже, но вдали аэропорта.

Американский президент Джо Байден заявил, что тех, кто стоит за атакой, найдут и накажут. Хозяин Белого дома приказал готовить удары по главарям и объектам террористов ИГ*. Байден также заявил, что США продолжают эвакуацию из Афганистана.

Ранее агентство Reuters сообщило, что при взрывах в Кабуле погибли 28 талибов*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России