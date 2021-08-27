Порядка 28 талибов* погибли при взрывах в Кабуле

По предварительным данным, 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами*. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на представителя «Талибана»*.

«Мы потеряли больше людей, чем американцы», — сообщил мужчина.

Он отметил, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана. Накануне возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва.

По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, среди них — 13 американских военнослужащих. Радикальное движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Президент США Джо Байден признал собственную ответственность за все, что за последнее время случилось в Афганистане. При этом он напомнил, что именно его предшественник Дональд Трамп заключил соглашение с талибами* о выводе войск. Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в аэропорту Кабула.

*«Исламское государство», «Талибан» — террористические организации, запрещенные в РФ.