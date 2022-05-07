Число жертв взрыва в Гаване выросло до 32

До 32 человек выросло число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga. Еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила представитель Красного Креста Глория Боннин, данные привело агентство Prensa Latina.

«Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли», — говорится в сообщении.

Также врач сообщила, что в больницах в настоящее время остается не менее 44 человек. Десять человек были выписаны.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 60 госпитализированных в медицинские учреждения.

Взрыв газа в гостинице Saratoga в столице Кубы Гаване произошел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания до пятого этажа включительно. Также пострадали соседние строения. Согласно предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны.

Власти назвали произошедшее несчастным случаем. Известно, что на газовое оборудование имелись все необходимые разрешения и лицензии.

Иностранцев среди раненых и жертв нет. Отель не был заселен из-за ремонтных работ и должен был открыться через несколько дней.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле. Путин попросил передать слова поддержки родным жертв.