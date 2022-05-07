Путин выразил соболезнования президенту Кубы после взрыва в отеле Saratoga

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с взрывом в гаванском отеле Saratoga. Путин попросил передать слова поддержки родным жертв.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле „Саратога“. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Взрыв в центре Гаваны прогремел накануне. По предварительным данным, произошел несчастный случай. Начался пожар, рухнули два этажа здания отеля. На данный момент администрация президента Кубы сообщила о 22 погибших, среди которых есть ребенок, и 64 пострадавших, написало РИА «Новости». Иностранцев среди раненых и жертв нет. Отель не был заселен из-за ремонтных работ и должен был открыться через несколько дней.