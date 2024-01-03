Мир 03 января 2024, 16:44 Число погибших при взрыве на кладбище в Иране возросло до 73 Irna: число погибших при взрыве на кладбище в Иране выросло до 73

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Два взрыва, которые прогремели 3 января на мероприятии в честь четвертой годовщины смерти бывшего генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Кермане, унесли жизнь 73 человек. Еще 171 человек пострадал. Уточненные данные привело агентство Irna.

Первый взрыв произошел около 15:04 (15:34 по московскому времени). Второй — спустя 13 минут, сообщило агентство Tasnim.

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Десятки людей получили ранения в давке, которая началась на кладбище из-за паники.

По информации источников, преступники использовали два чемодана со взрывчаткой, которую привели в действие с помощью дистанционного пульта управления. Местные власти назвали произошедшее терактом.

Генерал Касем Сулеймани погиб в январе 2020 года в результате атаки США по аэропорту в Багдаде. Спустя несколько дней после его гибели Иран нанес удар по американским базам в Ираке.