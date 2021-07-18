Число жертв разрушительного наводнения в Бельгии выросло до 31

В Бельгии из-за наводнений, которые охватили юг страны, погиб уже 31 человек. Еще более 150 пропали без вести. Как сообщает «РИА Новости», такие данные привел федеральный кризисный центр страны.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. Сейчас спасательные операции уже не проводятся — экстренные службы только ищут пропавших людей. По сведениям центра, опасность новых наводнений в стране миновала.

Сильнейшие ливни продолжались в южных провинциях Бельгии на протяжении всей недели. Наводнение, вызванное дождями, стало для страны беспрецедентным. Премьер-министр Александр де Кро подчеркнул, что стихия может стать самой большой катастрофой за всю историю Бельгии.

20 июля станет для бельгийцев днем национального траура по погибшим. Представители властей посещают регионы, где разрушения самые большие. Масштабы ущерба пока оценить невозможно.

За минувшую неделю наводнения привели к трагедиям и в Германии. По последним данным, число погибших там уже превысило 150. В стране рушились плотины, очевидцы публиковали видео, на которых потоками воды сносит целые дома. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что в немецком языке просто нет слов, чтобы описать страшные разрушения. Она пообещала сделать все возможное для помощи людям, которые остались без дома и средств.

Локальные наводнения произошли также в Нидерландах, Австрии и Швейцарии. Пока никаких данных о том, что от стихии мог кто-то погибнуть, из этих стран не поступало.