Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

В результате обстрела аэропорта в Адене в момент прибытия нового правительства Йеменачисло жертв выросло до 25 человек. Количество пострадавших увеличилось до 110 человек. Министры правительства Йемена, в том числе, премьер-министр Маин Абдулмалик, а также посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед Саид аль-Джабер в результате атаки не пострадали.

Об этом каналу Аl-Аrabiya сообщил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух.

По данным источника РИА «Новости», среди раненных оказались заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Министры нового кабмина возвращались в Аден после принесения присяги в рамках правительственных перестановок, последовавших за соглашением с южными сепаратистами. Международно признанное правительство Йемена во время многолетней гражданской войны в основном работало в добровольном изгнании в саудовском Эр-Рияде.

Перестановки, о которых объявил президент Йемена Абед Раббо Мансур Хади, расценивались как важный шаг на пути примирения между кабмином и повстанцами-хуситами, которых поддерживают в ОАЭ.

Йемен считается самой бедной страной арабского мира. Гражданская война началась в этой стране в 2014 году, в ходе столкновений погибли более 112 тысяч человек, в том числе, мирных жителей. Конфликт также привел к самому серьезному гуманитарному кризису в мире.

Мощные взрывы прогремели в аэропорту Адена, когда в воздушную гавань прилетел самолет с правительством страны. Власти считают, что за атакой стоят хуситы, но они опровергли это обвинение. По некоторым данным, охране удалось сбить начиненный взрывчаткой беспилотник, летевший к президентскому дворцу, в котором укрылись министры Йемена.