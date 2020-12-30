Серия мощных взрывов произошла в зале прилетов и на взлетной полосе аэропорта столицы Южного Йемена Адена. Как раз в это время туда прибыло новое правительство страны. Есть раненые и убитые, однако сами министры не пострадали. Позже стало известно о взрыве близ президентского дворца, куда после атаки на аэропорт перевезли политиков. Кому выгоден взрыв?

Число жертв произошедшего в аэропорту Йемена, где разорвались четыре минометных снаряда, выросло до 30, десятки человек получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее речь шла о пяти погибших.

Министрам удалось спастись, так как во время взрыва они находились в самолете, пишет Al Arabiya. Позднее политиков перевезли в правительственный дворец, а здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. Тогда взрывы раздались у дворца президента. Информации о пострадавших там нет.

Кого винят?

Вскоре после случившегося министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни возложил ответственность за теракты на повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».

«Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев», — заявил министр.

Тем временем член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити отверг обвинения. По его словам, хуситы «не имеют отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах».

СМИ же выдвинули версию, что причиной взрыва у дворца могло стать попадание ракеты или беспилотника. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в Адене.

«Хуситы так никогда не поступят»

В том, что в атаках обвинят хуситов, изначально не сомневался политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Однако он считает, что это движение не виновато во взрывах. По словам собеседника «360», в Адене произошла провокация. Слишком много государств воюет с хуситами.

«Против хуситов сегодня воюют 35 государств: Саудовская Аравия, ОАЭ, США и так далее. Мы знаем, когда взорвали башни-близнецы, начались нападения на Афганистан, на Ирак, хотя они никакого отношения к этому не имели. Нынешняя провокация может целенаправленно настроить весь мир против хуситов», — пояснил политолог.

Хуситы, по мнению Курбанова, могут одержать победу в Йемене и встать у власти. Чтобы этого избежать, и могли устроить эту провокацию с аэропортом и дворцом. Собеседник напомнил, что ответственность за атаку никто на себя так и не взял.

Это мое мнение, что хуситы так никогда не поступят. Они не способны взрывать и творить террор, потому что они сами против террора. Они против империализма в мире. Они у себя на родине воюют после бывшего правительства. Но во всем, что сделано, будут сейчас винить хуситов. Иначе это объяснить невозможно Маис Курбанов политолог

Конфликт между хуситами и сторонниками президента Хади

Уже шесть лет в Йемене идет вооруженный конфликт между хуситами и сторонниками международно признанного президента страны Абду Раббу Мансур Хади. Именно он 18 декабря назначил новое правительство из 24 министров. После захвата повстанцами столицы Саны и формирования там параллельного правительства глава государства и министры перебрались в Аден.

Из-за затянувшегося конфликта страна переживает сильнейший гуманитарный кризис. По данным ООН, помощь в Йемене нужна 24 миллионам граждан.