Число жертв обрушения дома во Флориде достигло 78 человек

Во Флориде спасатели обнаружили тела еще 14 погибших при обрушении 12-этажного жилого дома. Жертвами трагедии стали уже 78 человек, сообщил телеканал ABC News в Twitter.

Местные власти назвали ситуацию «ошеломляющей и душераздирающей». Поисково-спасательная операция перешла в стадию восстановления.

«Работа продолжается со всей возможной скоростью и срочностью. Мы работаем круглосуточно, чтобы вылечить пострадавших и как можно быстрее воссоединить семьи», — заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Опознаны, по данным CNN, 47 погибших.

Причину частичного обрушения многоэтажки, выдержавшей десятилетия ураганов, выяснить пока не удалось. Champlain Towers South построили в 1980-х годах. Здание проходило проверку и рухнуло во время кровельных работ.