Голикова заявила о росте смертности в июне из-за штамма «дельта»

Весеннее падение смертности в России перекрыли данные первого летнего месяца. По оперативным данным, количество ушедших из жизни граждан выросло на 13,6% по сравнению с июнем 2020 года. Как сообщил ТАСС, такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.

Она связала увеличение количества смертей с резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне распространения варианта «дельта».

При этом в мае количество умерших россиян снизилось на 3,6% по сравнению с апрелем. По отношению к маю 2020 года, когда в России бушевала первая волна пандемии, снижение составило 6,1%.

Росстат уточнил, приведя реальные цифры, что в мае 2021 года умерли 12 770 человек с подтвержденным коронавирусом. Это на 7,7% меньше, чем в апреле. При этом по сравнению с прошлогодним маем количество смертей инфицированных выросло на 96,2%: 14,9 тысяч против 7,6 тысяч соответственно.

По данным оперативного штаба, со 2 марта 2020 года, когда в России выявили первого зараженного коронавирусом человека, в стране с подтвержденным инфицированием умерли 141 501 человек из 5 733 218 зараженных.