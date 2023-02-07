Мир 07 февраля 2023, 19:42 Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 3703 Власти Турции: количество погибших от землетрясений в стране увеличилось до 3703 РИА «Новости»

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Количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 3703 человек. Об этом рассказал глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер. Его процитировал ТАСС.

«Погибшими числятся 3 703 человека. Ранения получили 22 286 наших граждан», — сообщил он.

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Сезер не сообщил количество погибших людей — выходцев из других стран. По последней информации к вечеру 7 февраля, среди жертв землетрясения — один россиянин.

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Землетрясение, унесшее жизни тысяч граждан и гостей Турции, произошло 6 февраля. Самые мощные толчки фиксировались в утренние часы. Их магнитуда достигала отметки в 7,7 балла. Затем специалисты зарегистрировали порядка 300 афтершоков.

В результате серии землетрясений в стране разрушены свыше 10 тысяч строений. Среди них — не только современные жилые дома, но и объекты исторического наследия. Подобное произошло и в соседней Сирии. В этой стране, в частности, от подземных ударов разрушился объект наследия ЮНЕСКО — цитадель Алеппо.