Число жертв коронавируса в Великобритании перевалило за 18 тысяч
В Соединенном Королевстве число человек, умерших от коронавирусной инфекции, составило 18,1 тысячу человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британский Минздрав.
По данным издания, всего в Великобритании выявлено 133 495 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили более четырех тысяч человек, погибли 759.
Ранее руководство «Интера» опровергло слова бомбардира Ромелу Лукаку о том, что у 23 игроков клуба были симптомы коронавируса в начале года. Футболисту пришлось извиняться.