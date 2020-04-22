Число жертв коронавируса в Великобритании перевалило за 18 тысяч

По данным издания, всего в Великобритании выявлено 133 495 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили более четырех тысяч человек, погибли 759.

Ранее руководство «Интера» опровергло слова бомбардира Ромелу Лукаку о том, что у 23 игроков клуба были симптомы коронавируса в начале года. Футболисту пришлось извиняться.