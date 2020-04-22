«Интер» опроверг информацию о наличии у 23 игроков симптомов коронавируса
Руководство миланского «Интера» опровергло слова бомбардира Ромелу Лукаку о том, что у 23 футболистов клуба были симптомы коронавируса в начале года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, недомогание испытывали Алессандро Бастони, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриньяр и Стефан де Врей. Остальные футболисты, которые не принимали участия в матчах, восстанавливались после травм. Слова Лукаку вызвали недовольство у руководства клуба. Футболисту пришлось извиниться.