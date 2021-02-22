Число жертв COVID-19 в США превысило потери в трех войнах

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 500 тысяч. Это превысило общее количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме. Такие подсчеты привел портал TMZ.

Во Второй мировой войне погибло 291 тысяча американцев, указано в материале. Жертвами войны во Вьетнаме стали 47,4 тысячи военных, Корейская война унесла жизни 33,7 тысячи американских солдат.

По последним данным университета Хопкинса, в Штатах с начала пандемии коронавируса заразились больше 28 миллионов американцев. Страна уже несколько месяцем занимает лидирующую позицию по числу выявленных случаев COVID-19.

Американцам придется носить маски не только в этом году, но и в следующем, чтобы защититься от коронавируса, считает глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он пояснил, что маска останется обязательным атрибутом жителей и в 2022 году, даже если ситуация с распространением заболевания остановится. Фаучи напомнил, что президент США Джо Байден пообещал, что эпидемическая ситуация вернется в норму к Рождеству.