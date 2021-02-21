Советник Байдена предрек продление масочного режима на весь 2022 год

Американцам придется носить маски не только в этом году, но и в следующем, чтобы защититься от коронавируса. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он пояснил, что маска останется обязательным атрибутом жителей и в 2022 году, даже если ситуация с распространением заболевания остановится. Фаучи напомнил, что президент США Джо Байден пообещал, что эпидемическая ситуация вернется в норму к Рождеству.

«Если норма означает именно то, как все было до того, как началась пандемия, то я не могу этого предсказать. Но у нас будет значительная степень нормы помимо того кошмара, через который мы все прошли в прошлом году», — ответил Фаучи.

По его словам, к концу года власти смогут снять большую часть введенных ограничений во всех штатах.

США остаются лидером по количеству заражений и смертей инфицированных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса на воскресенье, 21 февраля, в стране выявили более 28 миллионов носителей коронавируса. Количество летальных случаев после заражения превысило 497 тысяч.