Число зараженных СОVID-19 в США превысило 700 тысяч человек

Сейчас в Штатах подтверждено 700 282 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 36 822 человека. По этим двум показателям США занимают лидирующие позиции в мире. Врачам удалось спасти жизни 58 587 пациентов.

Американский лидер Дональд Трамп признался, что в течение пандемии коронавируса практически не покидает Белый дом. По его словам, ему рекомендовали не путешествовать.

«Я был в Белом доме месяц. Потом я лишь однажды съездил сказать до свидания нашему прекрасному кораблю (военно-медицинскому кораблю, который направился в Нью-Йорк — прим. ред.)», — приводит РИА «Новости» слова Трампа, сказанные им журналистам в Вашингтоне.

При это американский лидер отметил, что будет рад снова начать предвыборное ралли, когда это станет возможным.

Ранее Трамп заявил, что число жертв коронавируса в Соединенных Штатах, согласно оценкам властей, может достигнуть 60-65 тысяч человек. При том, что до этого он назвал «хорошим сценарием» ситуацию, при которой от COVID-19 погибнут 100-200 тысяч американцев.