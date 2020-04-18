Трамп изменил свой прогноз по погибшим от СОVID-19 в США

Число жертв коронавируса в Соединенных Штатах, согласно оценкам властей, может достигнуть 60-65 тысяч человек. Такое заявление сделал журналистам американский президент Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома назвал «хорошим сценарием» ситуацию, при которой от COVID-19 погибнут 100-200 тысяч американцев. «Думаю, сейчас мы движемся примерно к 60-65 тысячам», — отметил Трамп.

По последним данным, ситуация с пандемией в США остается самой тяжелой. Там 699 706 человек инфицированы и более 36 тысяч погибли.

Всего количество зараженных коронавирусом в мире уже достигло 2 214 861 человека, а 564 тысячам пациентов удалось выздороветь. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.

Странами с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения по-прежнему после США остаются Испания (188 093), Италия (172 434) и Франция (147 121). Россия находится на 13-м месте, по последним данным в стране 32 тысячи зараженных и 273 скончавшихся.