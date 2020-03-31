Число зараженных коронавирусом в США выросло до 164 тысяч человек

От пандемии сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Медики зафиксировали здесь более 67 тысяч случаев заражения 2019-nCoV. Умерли более 1,3 тысячи человек. На втором месте — соседний штат Нью-Джерси. Здесь заразились 16,5 тысячи человек. В Калифорнии выявили 7,4 тысячи инфицированных.

Штаты занимают первое место в мире по количеству подхвативших коронавирус. Из всего числа заболевших вылечиться смогли всего 5,5 тысячи человек.

Коронавирус впервые появился в китайском мегаполисе Ухане в конце 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру и чуть больше, чем через два месяца, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Весь мир погрузился в изоляцию: многие страны закрыли свои границы и приостановили авиасообщение. В России приняли жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Президент РФ Владимир Путин объявил о неделе выходных, а власти десятков регионов ввели режим жесткой самоизоляции. Всего в мире коронавирусом заразились 788 тысяч человек, а умерли от COVID-19 — около 38 тысяч.