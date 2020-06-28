Число зараженных коронавирусом в США превысило 2,5 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в США за все время пандемии превысило отметку в 2,5 миллиона.

Такие цифры приводит Университета Джонса Хопкинса. Данные на сайте обновляются в реальном времени.

За все время эпидемии в Штатах были инфицированы 2 505 593 человека. Страна уже несколько недель подряд лидирует по числу зараженных коронавирусом. Число летальных исходов при COVID-19 США превысило отметку в 125 тысяч. Сумели побороть болезнь более 679 тысяч американцев, уточнила «Газета.ru».

Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил, что реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в десятки раз выше официальных данных и составляет не менее 23 миллионов человек, напоминает РИА ФАН.

За минувшие сутки Штаты обновили рекорд по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Reuters, вирус снова начал стремительно распространяться из-за того, что власти нескольких штатов потеряли бдительность и начали резко снимать ограничения. Теперь жесткие меры вводят повторно.