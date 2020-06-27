СМИ: США обновили рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки

По версии агентства, инфекция снова начала стремительно распространяться из-за того, что власти нескольких штатов потеряли бдительность, расслабились и начали резко снимать ограничения. Теперь жесткие меры начали вводить повторно.

В Техасе всем барам велели сократить в два раза число посадочных мест и закрываться к полудню. На Аляске ввели масочный режим, а жителей Калифорнии снова отправили по домам на самоизоляцию.

На этой неделе увеличилось число выявленных случаев COVID-19 в Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Джорджии, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Неваде, Оклахоме, Южной Каролине, Теннесси и Вайоминге.

Сейчас Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым вирусом, на втором месте — Бразилия (почти 1,3 миллиона), на третьем — Россия (более 620 тысяч).