ВОЗ продолжила считать пандемию чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о необходимости продлить глобальный режим ЧС, введенный из-за пандемии COVID-19. Об этом он заявил на онлайн-заседании комитета ВОЗ по ЧС.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», — приводит слова Гебрейесуса ТАСС. Он также объявил, что снова проведет заседание чрезвычайного комитета «через 90 дней или раньше, если это потребуется».

ВОЗ 11 марта дала вспышке COVID-19 статус пандемии. Общее инфицированных по всему превысило 3,2 миллиона человек, около 233 тысячи случаев закончились летальным исходом. В некоторых странах вспышка коронавируса уже прошла свой пик.

По последним данным, в России 2019-nСоV заразились уже более 114 431 человек, скончались 1169 пациентов, более 13 тысячам удалось вылечиться.