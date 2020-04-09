Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Лидером антирейтинга стали Соединенные Штаты. Там насчитывается около 425 тысяч случаев. Количество летальных исходов приближается к 15 тысячам. Больше всего страдает Нью-Йорк, где зафиксировано 150 тысяч зараженных инфекцией.

На втором месте Испания. В стране 148 220 человек заразились вирусом. Погибло чуть больше чем в США — 14 792 человека.

Третье место занимает Италия. Здесь больше 139 тысяч заражений. Но выше смертность. От коронавируса погибли 17 669 итальянцев.

Франция находится на четвертом месте по числу заражений. У 113 959 человек обнаружили инфекцию. 10 887 летальных исходов.

Пятое место у Германии. В стране 112 113 граждан подхватили инфекцию. Чуть больше 2% погибли — 2349 человек.

На шестом месте Китай. 82 809 случаев заболевания. Вместе с тем здесь один из самых высоких показателей выздоровления — 77 567 человек. Погибло — 3337.

Седьмое место у Ирана. 64 586 жителей заразились. Почти половина выздоровела. 3993 человека погибли.

Великобритания находится на восьмом месте. Количество зараженных граждан достигло 61 474 человек. 7111 не смогли побороть болезнь.

На девятом месте Турция. Здесь зафиксировано 38 226 случаев инфицирования. 812 человек погибли.

Десятое место занимает Бельгия. В стране 23 403 человек заразились инфекцией. 2 240 из них погибли.

Ранее «360» собрал главную информацию о том, как коронавирус шагает по миру. Информация обновляется ежедневно.