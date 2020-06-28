Университет Джонса Хопкинса ведет мониторинг ситуации с коронавирусом в мире на основе цифр, которые предоставляют международные организации, федеральные и местные власти.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения 2019-nCoV расположились Соединенные Штаты. Всего американские медики выявили COVID-19 у 2 510 323 человек. На втором месте — Бразилия с показателем 1 313 667 случаев.

Ситуация с вирусом после двух с лишним месяцев жестких ограничений и самоизоляции в России начала постепенно налаживаться. Региональные власти стали поэтапно отменять меры, которые приняли в конце марта, чтобы не допустить распространения коронавируса и гибели людей.

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами 26 июня заявил, что эпидемия отступает. В России на сегодняшний день выявили 634 437 случаев коронавируса.