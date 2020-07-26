По всему миру медики зафиксировали уже более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству инфицированных находятся США, где COVID-19 заболели более четырех миллионов людей.

По информации университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 08:00 по московскому времени 26 июля количество случаев заболевания COVID-19 достигло в мире 16 046 986. За время пандемии от инфекции скончались 644 528 пациентов. Врачи смогли вылечить 9 262 520 человек в разных странах.

Наибольшее число зараженных выявлено в США. Там инфекцию подхватил 4 178 021 человек, а скончались — более 146 тысяч. На втором месте находится Бразилия — 2 394 513 инфицированных. Замыкает тройку Индия, где коронавирус подтвердили у 1 385 635 человек.

В России насчитывается 812 485 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Прирост новых больных уже семь дней подряд не превышает шести тысяч случаев. Полностью побороли недуг 600 250 пациентов. Скончались после заражения 13 269 человек.

Российские ученые продолжают работать над препаратом от коронавируса. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной.