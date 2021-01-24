Число случаев коронавируса перевалило в США за 25 млн

За время пандемии медики в США выявили уже более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации университета, количество случаев инфицирования в США достигло отметки в 25 003 695. Скончались после заражения коронавирусом 417 538 пациентов. Больше всего положительных результатов тестов было в Калифорнии. В этом штате насчитывается 3 147 735 случаев ковида.

На втором месте находится Техас (2 243 009). Затем идут Флорида (1 639 914), Нью-Йорк (1 323 312) и Иллинойс (1 098 527). Во всем мире ковидом заболели 98 861 235 человек. Общее число летальных случаев составляет 2 122 872.

Сейчас в США продолжают прививать граждан от ковида. Для вакцинации используют препараты Moderna и Pfizer. Ранее офис шерифа калифорнийского округа Плейсер сообщил, что житель Калифорнии умер спустя несколько часов после укола. Положительный результат теста на коронавирус мужчина получил в конце декабря 2020 года. Сейчас полиция выясняет точные причины смерти американца. При этом в офисе шерифа не уточнили, какую именно вакцину вкололи мужчине.