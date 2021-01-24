«Департамент здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В офисе шерифа отметили, что вакцину он получил не в местном здравоохранительном департаменте. Полиция приступила к расследованию причин гибели мужчины. Данных о том, каким препаратом его привили, нет.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала переболевшим ковидом не торопиться с вакцинацией. По ее словам, прививка победившим болезнь не нужна, даже если уровень антител снизится до нуля. Она отметила, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, в связи с чем вакцинацию нужно будет проходить регулярно.