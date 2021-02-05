Спрогнозированы сроки окончания пандемии коронавируса на Земле. Парой лет не отделаться

По данным агентства, чтобы коронавирус отступил, потребуется привить именно три четверти населения планеты. Только после этого можно будет вернуться к нормальной жизни. С сегодняшними темпами на это уйдет семь лет.

Ближе всех к цели, пишет Bloomberg, Израиль и ОАЭ. Обе страны избавятся от вируса через два месяца. Великобритании потребуется полгода, а США примерно год, так как темпы вакцинации в разных штатах отличаются.

Согласно расчетам математиков Санкт-Петербургского государственного университета, если жители России продолжат делать прививки, то прирост заболеваемости ковидом сойдет к нулю уже к маю.

Сейчас в РФ идет масштабная вакцинация во всех регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус отступает.