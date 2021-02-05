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    05 февраля 2021, 16:49

    Спрогнозированы сроки окончания пандемии коронавируса на Земле. Парой лет не отделаться

    Андрей Иванов

    Чтобы привить 75% жителей Земли для победы над коронавирусом потребуется семь лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
    Спрогнозированы сроки окончания пандемии коронавируса на Земле. Парой лет не отделаться

    По данным агентства, чтобы коронавирус отступил, потребуется привить именно три четверти населения планеты. Только после этого можно будет вернуться к нормальной жизни. С сегодняшними темпами на это уйдет семь лет.

    Ближе всех к цели, пишет Bloomberg, Израиль и ОАЭ. Обе страны избавятся от вируса через два месяца. Великобритании потребуется полгода, а США примерно год, так как темпы вакцинации в разных штатах отличаются.

    Согласно расчетам математиков Санкт-Петербургского государственного университета, если жители России продолжат делать прививки, то прирост заболеваемости ковидом сойдет к нулю уже к маю.

    Сейчас в РФ идет масштабная вакцинация во всех регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус отступает.