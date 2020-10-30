При землетрясении в турецком Измире пострадали 607 человек. Число погибших возросло до 17.

«Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий», — рассказали в агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Сообщение приводит агентство Anadolu.

После землетрясения специалисты зафиксировали еще 170 афтершоков манитудой до 5,1. Подземные толчки почувствовали даже жители ближайших островов Греции. На острове погибли два ребенка, сообщили СМИ. Сейсмологи зафиксировали магнитуду в 6,9.

Эпицентр землетрясения оказался в море около Сеферихисар провинции Измир. В прибрежных городах разрушились здания. Туда прибыли самолеты из Анкары Эрзурума с палатками и кроватями для тех, кто остался без жилья. Пострадавших раздают еду и воду, на месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца.

К жителям городов, где землетрясение принесло особенно много разрушений, обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На своей странице в Twitter он написал слова поддержки и пообещал провести всю необходимую работу в пострадавшем регионе.