Число жертв землетрясения в Измире выросло до 12

Эпицентр землетрясения находился в акватории Эгейского моря. Магнитуда первых подземных толчков составила 6,6. В результате повреждено оказалось множество жилых домов, разрушены высотные здания в районах Байраклы и Борнова.

После основных толчков произошло еще 107 афтершоков, 21 из которых достигал четырех баллов. В пострадавший от разрушения город прибыли военные грузовые самолеты из Анкары и Эрзурума с палатками и кроватями для оставшихся без крыши над головой. Турецкое отделение Красного Полумесяца прислало транспорт и волонтеров, которые начали раздавать еду пострадавшим гражданам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter написал слова поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Измира.

«Всеми средствами нашего государства мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы провести необходимую работу в пострадавшем регионе», — говорится в сообщении.

Правительство страны направило в пострадавший город пять миллионов лир в качестве экстренной помощи.

Губернатор Измира Явуз Кешгер призвал жителей не паниковать и не выезжать лишний раз на своем транспорте, чтобы не мешать движению спасателей и медицинских бригад к зоне бедствия. Он подчеркнул, что все пострадавшие от землетрясения здания взяли под охрану. Глава города подчеркнул, что сейчас важно достать из-под завалов выживших.

При этом он отметил, что пока не известно, что происходит в пригородах Измира. Там есть разрушенные дома. Из-под завалов уже достали погибших, но точное их число не известно. Прибрежные районы сильно пострадали от начавшегося после толчков цунами.