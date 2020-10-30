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    30 октября 2020, 20:51

    Число жертв землетрясения в Измире выросло до 12

    Анатолий Минкин

    В результате землетрясения в турецком Измире погибли 12 человек. Количество пострадавших выросло до 419. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают искать выживших под завалами 17 разрушенных зданий.

    Эпицентр землетрясения находился в акватории Эгейского моря. Магнитуда первых подземных толчков составила 6,6. В результате повреждено оказалось множество жилых домов, разрушены высотные здания в районах Байраклы и Борнова.

    После основных толчков произошло еще 107 афтершоков, 21 из которых достигал четырех баллов. В пострадавший от разрушения город прибыли военные грузовые самолеты из Анкары и Эрзурума с палатками и кроватями для оставшихся без крыши над головой. Турецкое отделение Красного Полумесяца прислало транспорт и волонтеров, которые начали раздавать еду пострадавшим гражданам.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter написал слова поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Измира.

    «Всеми средствами нашего государства мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы провести необходимую работу в пострадавшем регионе», — говорится в сообщении.

    Правительство страны направило в пострадавший город пять миллионов лир в качестве экстренной помощи.

    Губернатор Измира Явуз Кешгер призвал жителей не паниковать и не выезжать лишний раз на своем транспорте, чтобы не мешать движению спасателей и медицинских бригад к зоне бедствия. Он подчеркнул, что все пострадавшие от землетрясения здания взяли под охрану. Глава города подчеркнул, что сейчас важно достать из-под завалов выживших.

    При этом он отметил, что пока не известно, что происходит в пригородах Измира. Там есть разрушенные дома. Из-под завалов уже достали погибших, но точное их число не известно. Прибрежные районы сильно пострадали от начавшегося после толчков цунами.