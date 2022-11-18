Мир 18 ноября 2022, 03:21 Республиканка назвала Украину 51-м штатом США Конгрессвумен Грин раскритиковала политику Байдена в отношении «51-го штата США» Украины Pixabay

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Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала политику администрации президента Джо Байдена в отношении Киева. В ходе пресс-конференции конгрессвумен задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США. Ее выступление транслировал телеканал C-SPAN.

Грин отметила, что США финансируют бюджет Украины, а это 11,8 миллиарда долларов.

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«Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», — заявила Грин.

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Днем ранее республиканка внесла в Конгресс законопроект о проведении аудита финансовых вливаний на Украину. Также законодатели потребовали предоставлять заранее документы и обсуждения о выделении военной, гражданской и финансовой помощи Украине.

Власти Украины попросили США и ЕС помочь восстановить энергетическую инфраструктуру. Страна нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура.