Число приехавших в Россию иностранцев значительно сократилось из-за пандемии коронавируса

По данным министерства, чаще всего в Россию приезжали граждане стран СНГ. Из Европы прибыли 7,3% иностранцев от общего числа. Из других стран — 12,4% от миграционного потока.

44% иностранцев приехали в РФ с частными целями. По работе нашу страну в прошлом году посетили 24% граждан других государств.

Резкое снижение числа приезжих произошло на фоне пандемии коронавируса: в целях безопасности в марте 2020 года Россия закрыла границы и приостановила международное пассажирское авиасообщение. Со временем самолеты снова начали летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию и некоторые другие страны.

С 27 января Россия возобновит авиационное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

За все время пандемии в РФ выявили 3 633 952 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 67 220 человек.