«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки

Начиная с 28 января россияне смогут снова летать в Финляндию. Регулярные рейсы в Хельсинки возобновит авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«„Аэрофлот“ с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки (Финляндия). Рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что частота полетов может меняться в зависимости от этапа восстановления международного авиасообщения. Кроме того, пассажирам напомнили о необходимости заранее узнавать действующие визовые правила и ограничения для въезда в страну.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. В Хельсинки два раза в неделю будут летать самолеты из Москвы и Петербурга. Также дважды в неделю будут выполняться рейсы из Москвы в Дели, Ханой и Доху.