Число пострадавших при стрельбе в метро Нью-Йорка выросло до 24

Количество пострадавших во время стрельбы в нью-йоркском метро увеличилось до 24 человек. Об этом сообщили в эфире телеканала NY1.

«10 человек получили огнестрельные ранения, общее число раненных достигло 24 и может вырасти еще», — заявил ведущий.

Президент США Джо Байден пообещал найти стрелявшего по пассажирам. Он отметил, что вместе с женой молится за тех, кто пострадал. Американский лидер поблагодарил первых отреагировавших на ЧП.

«Моя команда поддерживает контакт с мэром [Нью-Йорка Эриком] Адамсом и начальником полиции Нью-Йорка. <…> Мы не оставим это, пока не разберемся и не найдем преступника», — сказал Байден. Цитату привел ТАСС.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших при стрельбе в подземке. У 10 человек зафиксировали огнестрельные ранения. Состояние пяти пострадавших медики оценивают как критическое. Сейчас сотрудники полиции разыскивают открывшего огонь по людям преступника. По информации правоохранителей, за атакой стоит темнокожий мужчина.

Первые сведения о стрельбе появились днем 12 апреля. Сначала говорилось о происшествии на станции «36-я улица», а позже стало известно о стрельбе и на других станциях метро. Как уточнили журналисты, преступление расследуется как теракт. О случившемся уже доложили президенту США Джо Байдену.