По подозрению в стрельбе в метро Нью-Йорка начали искать темнокожего мужчину

Число пострадавших во время стрельбы в метро в Нью-Йорке выросло до 16 человек, у 10 из них — огнестрельные ранения. Правоохранители разыскивают преступника. По данным полиции, атаку устроил темнокожий мужчина.

«По нашим данным, он действовал в одиночку. Сообщается, что речь идет о темнокожем мужчине», — заявила глава полиции города Кишант Сюэл. Ее процитировал ТАСС.

Ранее было известно о том, что пострадали по меньшей мере 13 человек. Сейчас, по данным ABC, речь идет уже о 16 людях. Состояние пяти из них оценивают как критическое.

Информация о стрельбе появилась сегодня около 15:30 по московскому времени (08:30 по местному). Сначала сообщалось о ЧП на станции «36-я улица», но затем стало известно о том, что стрельба была и на других станциях. По словам источника ABC, нападавший мог использовать дымовые шашки, из-за них в районе атаки возникло задымление.

По информации ABC, нападавшего описали как мужчину в оранжевой одежде, это мог быть светоотражающий жилет или строительный костюм. На голове у него, по неподтвержденной информации, мог быть быть противогаз. На станциях метро правоохранители не обнаружили никаких взрывчатых веществ. По данным Newsweek, преступление расследуется как теракт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что о ЧП доложили президенту страны Джо Байдену.