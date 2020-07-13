Число погибших военных в столкновении на границе Армении и Азербайджана увеличилось

Ранее стало известно о двух погибших и пятерых раненых военнослужащих Азербайджана.

Боестолкновение между Баку и Ереваном произошло после взаимных обвинения в нарушении режима прекращения огня и использования артиллерии. В Азербайджане заявили, что военные Армении обстреляли позиции военных из артиллерийских установок на участке Товузского района на границе двух государств.

Министр обороны Армении в комментарии «Интерфаксу» заявил, что военные Азербайдажна на «УАЗе» пытались проехать через границу и под прикрытием артиллерии захватить опорный пункт. Он отметил, что в армии Армении И потерь нет. В Минобороны Азербайджана заявили, что противная сторона тоже понесла потери.