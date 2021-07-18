Число погибших в Германии и Бельгии увеличилось до 170 человек

Число погибших в результате наводнения в Западной Германии и Бельгии возросло до 170 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Связь во многих районах двух стран все еще отсутствует, и полиция надеется, что они просто не могут позвонить родным.

По данным Reuters, число погибших в Германии выросло до 143 человек. Большинство (98 человек) погибли в районе Арвалайер к югу от Кельна. По заявлению властей, около 700 жителей были эвакуированы поздно вечером после прорыва дамбы в городе Вассенберг недалеко от Кельна. Сейчас уровень воды стабилизировался.

Однако по-прежнему подвергается риску прорыва плотина Штайнбахталь на западе Германии. Эвакуированы около 4,5 тысяч человек.

Пройдут недели, прежде чем можно будет оценить нанесенный ущерб. Но уже сейчас можно сказать, что речь идет о миллиардах евро.

В восточной Бельгии отключены от электроэнергии целые общины. Службы экстренной помощи в Нидерландах последние дни оставались в состоянии повышенной готовности. За последние два дня были эвакуированы десятки тысяч жителей региона. Все это время военные и пожарные укрепляли дамбы.

Ранее сообщалось канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить самые пострадавшие от стихии районы 18 июля.