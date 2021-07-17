Германия продолжает тонуть: сотни людей эвакуировали из-за прорыва дамбы

Почти 700 жителей района Хайнсберг в Германии спешно покинули свои дома из-за прорыва дамбы на реке Рур. Как сообщило издание Bild, в местности затоплены жилые кварталы и поля.

Размер ущерба, который нанесла стихия урожаю, оценить пока трудно. Нет никакой информации и о пострадавших из-за прорыва дамбы.

Число жертв наводнения по всей Германии увеличивается с каждым днем. В последний раз в полиции говорили о 141 человеке. Это еще не окончательные данные: спасатели по-прежнему ищут пропавших без вести, с которыми не могут связаться их родственники.

Ливни за западе и юго-западе Германии начались в понедельник, 12 июля. Они вызвали в регионе разрушительное наводнение. Из-за дождей вышли из берегов реки, которые затопили жилые районы. Больше всех пострадал округ Арвайлер: число жертв там превышает 90, еще минимум 618 жителям требуется помощь медиков.

В момент катастрофы канцлер Германии Ангела Меркель находилась в США с официальным визитом. Она планирует посетить самые пострадавшие от стихии районы в воскресенье, 18 июля.