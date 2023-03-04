Мир 04 марта 2023, 10:25 Новое землетрясение зафиксировали в Турции EMSC: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в восточной части Турции РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в субботу утром, в 08:27. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в провинции Адыяман в юго-восточной Турции.

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Подземные толчки произошли под землей, на глубине двух километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 1 марта, новые подземные толчки зафиксировали в двух городах Турции. В Адыямане их магнитуда составила 4,2, в Кахраманмараше — 4,4.

В начале февраля в Турции произошли два мощнейших землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, унесших жизни более 45 тысяч человек.

Спустя 23 дня после катаклизма турецкие спасатели нашли живым сибирского хаски. Они услышали жалобный вой собаки при разборе завалов.