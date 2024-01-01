Мир 01 января 2024, 14:26 Землетрясение в японской Исикаве назвали самым мощным за 139 лет Землетрясение в японской Исикаве стало самым мощным для региона с 1885 года ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Землетрясение в японской префектуре Исикава 1 января стало самым мощным на территории региона с 1885 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства.

Специалисты отметили, что более ранней статистики у них нет. Также они отметили, что предупреждение о возникновении цунами объявляли впервые с 2011 года в этой части страны.

Реклама

Кроме того, сейсмологи не исключили, что в течение ближайшей недели вероятно повторение подземных толчков магнитудой до семи баллов, а особенно — в ближайшие три дня.

Днем в западной части Японии произошло несколько землетрясений, власти объявили о риске цунами и приостановили движение высокоскоростных поездов. Самые сильные толчки почувствовали жители Токио, Киото и Осаки, отмечал RT.

Без электричества остались более 32 тысяч домов, информация о пострадавших пока не поступала.