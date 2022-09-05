Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Важное

05 сентября 2022, 12:16

Число погибших при взрыве у посольства России в Кабуле выросло — СМИ

Al Jazeera: при взрыве у посольства России в Кабуле погибли минимум 8 человек

Читать 360tv в

При взрыве возле посольства России в Кабуле погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщил канал Al Jazeera, сославшись на источники в местных правоохранительных органах.

Кроме того, по его информации, не менее 15 человек получили ранения.

А по данным источника РИА «Новости», погибли минимум 10 человек, еще восьмерым потребовалась госпитализация. Остальных пострадавших отпустили после оказания медпомощи.

Ранее МИД России сообщил, что погибли два сотрудника посольства и есть пострадавшие среди афганских граждан.

Взрыв прогремел в 10:50. Взрывное устройство привел в действие неустановленный боевик. По данным СМИ, это случилось в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы огласить имена претендентов на получение визы.

Взрывы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама