Важное 05 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших при взрыве у посольства России в Кабуле выросло — СМИ Al Jazeera: при взрыве у посольства России в Кабуле погибли минимум 8 человек РИА «Новости»

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При взрыве возле посольства России в Кабуле погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщил канал Al Jazeera, сославшись на источники в местных правоохранительных органах.

Кроме того, по его информации, не менее 15 человек получили ранения.

А по данным источника РИА «Новости», погибли минимум 10 человек, еще восьмерым потребовалась госпитализация. Остальных пострадавших отпустили после оказания медпомощи.

Ранее МИД России сообщил, что погибли два сотрудника посольства и есть пострадавшие среди афганских граждан.

Взрыв прогремел в 10:50. Взрывное устройство привел в действие неустановленный боевик. По данным СМИ, это случилось в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы огласить имена претендентов на получение визы.

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