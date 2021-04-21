Число погибших при сходе поезда с рельсов в Египте выросло до 23 человек

Генеральная прокуратура Египта опубликовала доклад, согласно которому при сходе с рельсов четырех вагонов пассажирского поезда № 959 Каир-Мансура погибли 23 человека и еще 139 пострадали.

Египетские газеты почти сразу сообщили, что власти задержали 10 железнодорожных служащих, включая машиниста поезда и его помощника для дальнейшего расследования трагедии.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Генпрокуратуры, всего было арестовано 23 человека, причастных к аварии. Их обвинил в халатности, а также в недобросовестном использовании государственных средств и подделке официальных документов.

Это не первая крупная железнодорожная авария в Египте. Власти уже пытались провести перестановки в Национальном управлении железных дорог и других госкомпаниях, связанных с ремонтом и обслуживанием путей.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали восемь человек и пострадали 97 пассажиров.